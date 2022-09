Xiaomi tra le 50 aziende più innovative del Boston Consulting Group

La designazione - scrive Xiaomi - riconosce in parte il nostro impegno nel perseguire l'innovazione tecnologica e nel rafforzamento delle capacità di ricerca e sviluppo. Nel secondo trimestre del 2022, gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno raggiunto i 3,8 miliardi di RMB (550 milioni di euro, ndr), in crescita del 22,8% sull'anno precedente.