Ho. Mobile a Swisscom con Vodafone Italia: futuro dell'operatore virtuale incerto

Del resto la documentazione ufficiale sino ad oggi condivisa da Vodafone Italia e Swisscom non ha mai fatto riferimento a ho., se non riportandone sinteticamente il numero di abbonati ( 3,2 milioni a dicembre 2023, +7% rispetto all'anno precedente) nel contesto di un'analisi approfondita sulla divisione italiana della telco. Anche ho. Mobile, dunque, passerà di mano e sarà integrato in Fastweb.

IL FUTURO DI HO.

Che ne sarà del brand dell'operatore virtuale ancora non è dato sapere. Gli scenari possibili sono sostanzialmente due:

mantenimento di un brand secondario come operatore virtuale: possibile resti attivo il marchio Ho. o che ne venga istituito uno nuovo

Ad oggi non sono disponibili informazioni in merito, è possibile anche che le parti interessate stiano ancora valutando tutte le soluzioni possibili. Swisscom potrà utilizzare il marchio Vodafone in Italia per massimo 5 anni dopo il closing, dunque indicativamente fino al 2030.

A proposito di Ho, fino al 29 marzo è attiva l'offerta che prevede l'erogazione di 5 euro di credito in omaggio a tutti coloro che effettueranno la portabilità del loro numero verso l'operatore virtuale. Basta inserire il codice #pasqua5 in fase di acquisto.