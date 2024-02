Very Mobile, promo Flash fino al 29 febbraio: tutte le offerte e i costi

Very Mobile ha fatto il suo debutto ufficiale sul mercato italiano a fine febbraio 2020. Sono dunque passati quattro anni da allora, e per festeggiare l'evento l'operatore telefonico virtuale di WindTre ha lanciato il suo primo concorso a premi: durerà quattro settimane, ci si può accedere esclusivamente dall'app.

All'interno della sezione Giga Green viene messa in palio ogni settimana una bici elettrica: "il programma offre un motivo in più per entrare nel mondo dell'ecosostenibilità. É possibile contribuire a progetti ambientali e accedere ai vantaggi di partner selezionati per la loro attenzione alle tematiche sostenibili".