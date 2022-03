PosteMobile festeggia: clienti in crescita nel 2021

Poste Italiane ha appena comunicato i risultati finanziari relativi al quarto trimestre del 2021, con un utile netto di 1,6 miliardi di euro: numeri che superano le aspettative e che fanno segnare una crescita complessiva del 31% rispetto al 2020. All'interno di questo scenario, un ruolo positivo lo ha svolto anche l'operatore virtuale Full MVNO PosteMobile.

I ricavi complessivi per l'esercizio 2021 si sono attestati a 11,2 miliardi di euro, in aumento del 6,6% su base annuale, con 2,8 miliardi di euro soltanto nel Q4. E il contributo di PosteMobile è desumibile a partire dalla voce "Pagamenti e Mobile", che include anche i ricavi legati ai pagamenti digitali, e cioè a PostePay: parliamo di 882 milioni di euro in tutto l'anno, e 263 milioni solo in relazione all'ultimo trimestre. Quanto ai pagamenti con carta, nel 2021 hanno visto un aumento del 22,4% su base annua, e importante è pure l'impennata della transazioni: +29%, sforando quota 2 miliardi di euro.