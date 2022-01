Vodafone down, problemi anche per ho. Mobile e PosteMobile

Dopo Iliad, oggi è il turno di Vodafone: l'operatore telefonico è down in diverse parti d'Italia, così come il virtuale ho. Mobile. Le segnalazioni arrivano come di consueto da tutto il Paese, specie dalle aree attorno a Milano, Bologna, Perugia, Roma e in Abruzzo.

Sono stati ormai superate le 3.000 segnalazioni su downdetector, segno che il problema si sta diffondendo sempre più rapidamente da nord a sud. Gran parte degli utenti è completamente offline, sia per quanto riguarda le chiamate, sia per ciò che concerne la rete internet. Una parte di questi invece presenta difficoltà solamente nella connessione al web.