Black Friday Amazon 2021: i migliori TV in offerta sotto ai 500 euro

Vi proponiamo i migliori TV in offerta sotto ai 500 euro di questo Black Friday Amazon, sicuramente una buona occasione per cambiare televisore, o aggiungerne uno nuovo in casa. Considerando anche l'imminente arrivo del DVB-T2, chi ha ancora televisori che non sono dotati di questa tecnologia potrebbe cogliere l'occasione per non comprare il decoder aggiuntivo, ma visti gli sconti, cambiare direttamente il TV.

Nella fascia di prezzo fino a 500 euro (in sconto) troviamo ottimi televisori, vi proponiamo marche dei quali siamo certi rimarrete soddisfatti, da 43 fino a 55 pollici, quindi adatti a qualsiasi salotto. Tutti i TV sono Smart, cioè hanno la possibilità di riprodurre materiale multimediale anche in streaming connettendosi ad internet tramite la rete Wi-Fi della vostra abitazione. In definitiva posso riprodurre agevolmente filmati da Netflix, Amazon Prime Video, Youtube e altri servizi di streaming.