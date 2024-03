I vinili superano i CD in vendite e ricavi per il secondo anno di seguito

Anche nel 2023, negli Stati Uniti, i vinili hanno venduto più dei CD: è il secondo anno di seguito. Secondo i dati ufficiali della RIAA (Recording Industry Association of America, grosso modo l’equivalente della nostra FIMI), negli USA sono stati comprati 43 milioni di dischi in vinile, e solo 37 milioni di CD. Dal 1987 in avanti, il 2022 e il 2023 sono gli unici anni in cui la classifica di vendite è in quest’ordine, altrimenti è sempre stato dominio più o meno schiacciante del CD. Ciò che rimane costante è la terza posizione delle cassette: nel 2023, secondo Billboard, ne sono state vendute 500.000 circa.

L’aspetto più interessante è che mediamente un disco in vinile è ben più costoso di un CD, ma a quanto pare al pubblico non importa e preferisce acquistare il formato analogico, che del resto è anche molto più scenico. È facile immaginare il meccanismo: piattaforme di streaming per l’ascolto di massa e vinile per gli album più significativi per i gusti di ognuno. Come dicevamo, oltre che una questione di qualità sonora e di esperienza molto più “fisica”, soprattutto nel caso di un giradischi manuale, le maggiori dimensioni li rendono anche un elemento decorativo più efficace.

Ne consegue, tirando le somme, che il fatturato derivante dalla vendita di dischi è pari a 1,4 miliardi di dollari, quasi tre volte tanto quello dei CD con 537 milioni. Da notare che se è vero che il fatturato è cresciuto rispetto all’anno scorso, il numero di CD venduti è sceso di 700.000 unità. Detto questo, il supporto fisico continua a rappresentare una piccola percentuale del totale dei ricavi del mondo della musica: l’84% del fatturato deriva dallo streaming, per un totale di 14,4 miliardi di dollari - un record, secondo la RIAA. In Italia la situazione è analoga, anche se naturalmente più in piccolo. Secondo la FIMI, già nel 2022 i ricavi delle vendite dei vinili superavano abbondantemente quelli dei CD, e nella prima metà del 2023 il divario non ha fatto altro che aumentare.