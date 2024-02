Mercato TV mondiale giù nel 2023: bene Hisense e TCL, male gli OLED e LG

Il mercato mondiale delle TV nel 2023 è rimasto sotto quota 200 milioni di unità spedite, sui 190 milioni. È il complessivo sull'anno che emerge dalle analisi di AVC Revo, il passivo rispetto al 2022 è del 3,5%. Il settore si contrae di anno in anno ormai dal 2021, quando - sempre secondo gli analisti cinesi - rispetto all'anno precedente vennero spedite nel mondo il 6,2% di televisori in meno, ma rimanendo sopra la soglia "psicologica" delle 200 milioni di unità.

Nel successivi due anni non solo non si più tornati a quei livelli, ma il mercato si è contratto ancora con percentuali, tuttavia, meno pronunciate. Nell'anno appena trascorso peraltro hanno perso per la prima volta quote di mercato anche i TV OLED, che rappresentano una porzione del totale ancora abbastanza contenuta. In un panorama negativo si distinguono sia Hisense che TCL: i due produttori cinesi hanno lottato con successo contro i venti che soffiavano in direzione contraria nel 2023, guadagnando quote.