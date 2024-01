Hisense, ecco le novità del CES 2024 per l'intrattenimento domestico

Stiamo andando oltre la tecnologia, integrando le nostre soluzioni e la nostra esperienza in un’ampia varietà di contesti quotidiani. Hisense non si limita a costruire schermi, ma crea scenari. Il nostro impegno è quello di avvicinare il mondo integrando la tecnologia display nella vita di tutti i giorni, offrendo esperienze che trascendono lo schermo e diventano parte del proprio vissuto.

David Gold, President of Hisense Americas, durante l'evento a Las Vegas si è impegnato a "superare i confini della tecnologia display" reimmaginando i contesti in cui gli schermi sono o diventeranno indispensabili :

Hisense è presente al CES 2024 in corso a Las Vegas con la sua nuova lineup di TV Mini LED, compresa la ULED X da ben 110 pollici di diagonale. Le nuove proposte dell'azienda cinese confluiscono in due serie: da un lato la ULED "classica", che raggruppa i modelli più orientati al rapporto qualità prezzo, dall'altro la ULED X dalle aspirazioni più "alte", che include i prodotti di categoria superiore.

HISENSE TV ULED E ULED X, LE NOVITÀ DEL CES 2024

Hisense ULED

La serie Hisense ULED si arricchisce delle novità U6N, U7N e U8N, con dimensioni comprese tra i 55 e gli 85 pollici. Tutte hanno:

pannelli Mini LED

certificazioni IMAX Enhanced e Dolby Vision

una modalità Filmmaker capace di spingere la luminosità fino a 3.000 nit (variabile a seconda del modello)

frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz

Google TV

compatibilità G-Sync e Freesync Premium Pro.

Hisense ULED U7N e U8N si differenziano da U6N per l'utilizzo del SoC Hi-View Engine Pro che interviene sulle immagini con algoritmi di intelligenza artificiale, i quali, tra le altre cose, sono in grado di riconoscere i volti e migliorare l'HDR. Per diagonale, al vertice della gamma ULED c'è l'U76N grazie a un pannello da ben 100 pollici con risoluzione 4K UHD e 144 Hz.