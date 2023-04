LG Electronics amplia l'offerta di servizi di cloud gaming sui suoi TV

GEFORCE NOW IN 4K A 60FPS

GeForce NOW è giù disponibile in Full HD a 60fps su tutti i TV di LG da 2020 al 2022 basati su webOS 5.0 e versioni successive. Tra i giochi di maggior successo disponibili sulla piattaforma ci sono Cyberpunk 2077, No Man’s Sky e Warhammer 40,000: Darktide. Questi e tanti altri titoli potranno ora essere ora giocati anche in risoluzione 4K a 60fps