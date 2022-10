Nokia Streaming Stick 800 ufficiale con telecomando retroilluminato | Prezzo

Fare la guerra alle Fire TV Stick e alla politica prezzi estremamente aggressiva di Amazon non sarà semplice, ma Nokia vuole provarci. Ecco quindi Nokia Streaming Stick 800, una chiavetta HDMI con Android TV che vuole riuscire in un compito già noto: trasformare qualsiasi TV con HDMI in una TV smart a prezzi inferiori rispetto a quelli delle box vere e proprie, che peraltro Nokia ha a listino dal 2020 con ottimi riscontri da parte del pubblico di Amazon.

Il principale punto di forza della chiavetta Nokia rispetto al rivale di Amazon deriva dalla presenza di Android TV, che porta con sé un catalogo da oltre 7mila applicazioni attraverso il Play Store. E poi c'è un altro aspetto non da poco: il telecomando è retroilluminato, affinché i tasti rimangano ben visibili anche quando in soggiorno o in camera da letto le luci sono basse. Il nuovo telecomando di Streaming Stick 800 è compatibile con Streaming Box 8000: rispetto a quello incluso con quest'ultima è più piccolo e maneggevole, lo si può acquistare per 19,90 euro.

SPECIFICHE TECNICHE

chip : Amlogic S805X2 a 12 nm con CPU quad core Cortex-A53 da 1,2 GHz e GPU Arm Mali-G31 MP2

: Amlogic S805X2 a 12 nm con CPU quad core Cortex-A53 da 1,2 GHz e GPU Arm Mali-G31 MP2 memoria : 1 GB di RAM e 8 GB di archiviazione eMMC

: 1 GB di RAM e 8 GB di archiviazione eMMC segnale in uscita : fino al Full HD 1080p (1.920 x 1.080 pixel)

: fino al Full HD 1080p (1.920 x 1.080 pixel) decodifica audio : 2K a 60 fps, H.264, HEVC H.265 10 bit

: 2K a 60 fps, H.264, HEVC H.265 10 bit connettività : Wi-Fi ac (2,4 e 5 GHz), Bluetooth

: Wi-Fi ac (2,4 e 5 GHz), Bluetooth compatibilità : tastiera e controller di gioco Bluetooth

: tastiera e controller di gioco Bluetooth consumo massimo : 5 watt

: 5 watt sistema operativo : Android TV su base Android 11

: Android TV su base Android 11 servizi supportati di default : Netflix Apple TV Amazon Prime Video YouTube Google Play Google Assistant Chromecast integrato

: in confezione : Streaming Stick 800 telecomando vocale Bluetooth retroilluminato (tasti appositi per YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, Google Play ed Assistant) alimentatore prolunga HDMI 2x batterie AAA guida rapida all'uso.

:

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Nokia Streaming Stick 800 è disponibile da subito in Italia al prezzo di 59,90 euro. Sono 20 euro in più rispetto alla Fire TV Stick equivalente di Amazon, a cui manca il telecomando retroilluminato ma va spesso in sconto a prezzi stracciati: durante i Prime Day è stata proposta a 22,99 euro.