LG OLED Flex il primo 42" (OLED) pieghevole al mondo

LG OLED Flex LX3 è il primo TV 42 pollici OLED pieghevole al mondo. Sono ben 20 i diversi livelli di curvatura che possono essere impostati, da completamente piatto sino a 900R. Si tratta di una soluzione che può essere sfruttata sia per il gaming, sia per la fruizione di contenuti televisivi e in streaming. Ricordiamo che l'azienda coreana è attualmente impegnata nel lancio dell'enorme TV OLED da 97 pollici e di un monitor curvo - sempre OLED - da 45 pollici espressamente dedicato al gioco. Entrambi i prodotti saranno mostrati nel corso di IFA 2022.