Margini in calo nel mercato TV a causa dei pannelli LCD

I ricavi generati dal mercato dei display scenderanno del 15% rispetto all'anno precedente. La previsione, riportata dagli analisti di Omdia, fotografa un andamento che volgerà al negativo nel 2022 dopo due anni in positivo: nel 2021 e nel 2020 la pandemia aveva spinto i ricavi verso l'alto rispettivamente del 26% e del 14%. La causa determinante per la precedente crescita e l'attuale contrazione è sempre la stessa: il prezzo dei pannelli LCD.

Durante le fasi più acute della pandemia di COVID-19, la domanda di schermi LCD era salita sensibilmente e ciò aveva portato ad un incremento dei prezzi. Il progressivo miglioramento delle condizioni sanitarie ha fatto diminuire la domanda con un conseguente calo dei prezzi dei pannelli LCD. Omdia ritiene che i ricavi generati dai pannelli LCD usati nei TV diminuiranno del 32% rispetto al 2021, passando da 38,3 miliardi di dollari a 25,8 miliardi.

Non stupisce dunque che tutti i principali produttori abbiamo rivisto al ribasso i propri obiettivi: per BOE si parla di un taglio da 65,5 milioni di pannelli TV LCD a 60 milioni, per HKC da 49,5 a 42 milioni, per China Star Optoeletronics Technology (CSOT, sussidiaria di TCL) da 45 a 44,8 milioni, per Innolux da 34,6, a 34,5 milioni e per LG Display da 23,5 a 18 milioni. In questo quadro si inserisce anche la decisione di Samsung Display, che dovrebbe fermare la produzione di LCD proprio in questo periodo (giugno 2022).