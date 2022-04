Omdia: i TV 8K non riescono a convincere i consumatori

I TV 8K non sono ancora riusciti a convincere i consumatori . A sostenerlo è un'analisi condotta da Omdia e corroborata da alcuni dati e previsioni fino al 2026. Secondo quanto riportato, i televisori 8K hanno rappresentato solo lo 0,15% delle vendite nel 2021 , per un totale di circa 350.000 unità piazzate in tutto il mondo. Nell'ultimo trimestre dello scorso anno è stato comunque registrato un incremento rispetto ai tre mesi precedenti: si parla di 95.500 TV 8K venduti contro 81.900.

La già citata penuria di contenuti determina sostanzialmente l'assenza di ragioni realmente valide per motivare l'acquisto. Non si ritiene perciò un caso che le vendite siano state più basse rispetto all'ultimo trimestre del 2020 e al primo del 2021. Per il leader del mercato Samsung questo andamento si è tradotto in spedizioni più basse del 18% rispetto all'anno precedente.

l mercati più ricettivi, quelli dove ​i numeri sono stati significativi pur con una sostanziale mancanza di contenuti a risoluzione 8K nativa, sono Cina , Europa Occidentale e Nord America . Il marchio che ha realizzato le vendite più alte è Samsung , con una quota pari al 65% del totale . Anche analizzando le tendenza in prospettiva non si intravede un cambio di passo significativo. Omdia sostiene che vi siano varie concause che hanno fatto perdere slancio ai televisori con la massima definizione.

La base installata ancora ridotta costituisce poi un freno per la diffusione di nuovi servizi a risoluzione 8K. Il pubblico non è sufficientemente ampio per giustificare un interesse commerciale, soprattutto in una situazione in cui le piattaforme di distribuzione dei contenuti devono ancora fari i conti con la gestione dell'Ultra HD.

Persino in Giappone, il primo Paese ad avere attivo un canale 8K nativo (è BS8K, trasmesso dal 2018 sul satellite grazie all'emittente di Stato giapponese NHK), si è verificata una penetrazione molto minimale dell'8K. Per tutte queste ragioni si prevede che alla fine del 2026 i TV 8K saranno presenti in 2,7 milioni di abitazioni.