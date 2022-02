TV Sony Bravia XR 2021: il Variable Refresh Rate dovrebbe arrivare a marzo

Sony dovrebbe finalmente portare il Variable Refresh Rate (VRR) sui TV della gamma 2021 all'inizio di marzo. Il VRR è una funzione annunciata in concomitanza con la presentazione dei televisori Bravia XR OLED e LCD al CES 2021. La sua implementazione ha evidentemente richiesto più tempo del previsto: aggiungere le novità introdotte con HDMI 2.1 si è del resto rivelato un compito non così semplice, come testimoniato anche dai firmware che hanno portato il supporto ai segnali Ultra HD a 120 Hz sulla serie XH90.

Il VRR è una tecnologia legata al mondo dei videogiochi: la sua attivazione permette di variare la frequenza di aggiornamento per visualizzare i fotogrammi su schermo senza più la necessità di rispettare intervalli prestabiliti, in modo da evitare l'insorgere di difetti come il "tearing" (le immagini sembrano strappate in due parti che non combaciano perfettamente), lo "stuttering" (bruschi cali di fluidità) e l'incremento dell'input lag (il tempo di risposta ai comandi). Con il VRR attivo è di fatto la sorgente a dettare ai TV i tempi per l'aggiornamento dei fotogrammi.