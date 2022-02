Le avventure di Snoopy, c'è il trailer della seconda stagione: da segnare l'11 marzo

Ha una data l'arrivo della seconda stagione di Le avventure di Snoopy , e adesso c'è anche il trailer che Apple TV+ qualche ora fa ha messo a disposizione degli appassionati. Come avvenuto con la prima stagione , anche per la seconda Apple ha pubblicato sul suo portale e su YouTube un trailer , solo appena più lungo (1 minuto e 15 secondi), in cui il Beagle più iconico del mondo appare insieme ai protagonisti dello show, gli immancabili Woodstock, Linus, Lucy e Charlie Brown.

La seconda stagione di Le avventure di Snoopy è composta da sei episodi, tutti quanti disponibili su Apple TV+ a partire da venerdì 11 marzo: ci si può quindi attrezzare per una maratona lunga un weekend. La settimana precedente, il 4 marzo, sulla piattaforma di streaming della Mela debutteranno anche una serie di speciali intitolati Charlie Brown's All Stars!, You're Not Elected, Charlie Brown e It's Flashbeagle, Charlie Brown.

L'ondata di contenuti sui Peanuts è frutto della collaborazione tra Apple e Wildbrain.