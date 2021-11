MediaTek Pentonic 2000 ufficiale: super chip per TV 8K 120Hz

Dopo aver annunciato Dimensity 9000, primo chip al mondo per smartphone realizzato con processo produttivo a 4nm, MediaTek ha presentato il processore Pentonic 2000 destinato alle TV 8K di nuova generazione. Il lancio coincide con la presentazione dell'inedita famiglia di prodotti Pentonic Smart TV. "Il nuovo chip Pentonic 2000 è progettato con tutte le funzionalità flagship che i consumatori desiderano - dalle più recenti tecnologie per display e audio fino alle frequenze di aggiornamento super veloci, alle potenti capacità di intelligenza artificiale, allo streaming picture-in-picture e tanto altro", spiega il VP Mike Chang.

Il chip all-in-one è il primo realizzato per le TV tramite processo a 7nm N7 di TSMC: supporta display 8K con refresh rate a 120Hz e PC gaming a 144Hz, oltre che le console di ultimissima generazione. É dotato dell'inedita tecnologia AI-Super Resolution che consente di effettuare l'upscaling in tempo reale dei contenuti a bassa risoluzione alla risoluzione nativa del display, mentre Intelligent View apre le porte "degli schermi Picture-in-Picture o Picture-by-Picture, permettendo ad un ampio display con risoluzione 8K di mostrare un display wall di diverse fonti multimediali". In altre parole, sarà possibile visualizzare contemporaneamente contenuti in streaming provenienti da più fonti (app) alla massima risoluzione possibile.