AU Optronics (AUO) uno dei principali produttori pannelli TV al mondo, ha annunciato di aver ricevuto il 2021 Ministry of Science and Technology Central Science Park Fine Manufacturer Innovation Product Award per il suo nuovo 85". Il pannello in questone è un LCD Ultra HD con una frequenza di aggiornamento a 240 Hz, più elevata di quella che troviamo solitamente sui televisori in commercio (non si va oltre i 100 / 120 Hz).

Per raggiungere questo risultato si è fatto ricorso a soluzioni innovative per il pilotaggio dei pixel. I 240 Hz si possono sfruttare appieno per i videogiochi grazie alla compatibilità con il Variable Refresh Rate (VRR), la funzione introdotta con HDMI 2.1 che aggiunge la capacità di sincronizzare la frequenza di aggiornamento dello schermo con quella delle GPU di console e PC, senza dover rispettare intervalli di tempo prestabiliti. Il VRR risolve varie problematiche tra cui "stuttering", "tearing" e consente anche di ridurre l'input lag (qui il nostro approfondimento sul VRR).

I cambiamenti apportati al livelli dei pixel hanno permesso di incrementare la frequenza di aggiornamento senza pregiudicare il rapporto di apertura; AUO sostiene pertanto di essere riuscita a migliorare la resa dei colori ai livelli più elevati di luminanza, portando la copertura dello spazio colore DCI-P3 al 96%. Tra le novità c'è anche un nuovo trattamento anti-riflesso: si parla per la precisione di un rivestimento a bassa riflettività e di una struttura superficiale progettata per modificare la direzione dei riflessi e renderli quasi invisibili per lo spettatore. A completare la dotazione è il supporto a HDR.

Resta da vedere chi deciderà di adottare questa tipologia di pannelli per i propri televisori: ricordiamo che AUO, in qualità di produttore di pannelli, non realizza prodotti finiti (se non per scopo dimostrativo) per gli utenti finali.