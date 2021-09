LG Ads Solutions annuncia la nuova piattaforma Smart TV River OS

Tutte queste funzionalità vengono proposte a prezzi abbordabili : non stupisce dunque che tra i partner commerciali annunciati vi siano alcuni marchi che hanno il proprio cavallo di battaglia in una politica aggressiva sul listino: si parla di LG , Sharp , Hisense , Toshiba , Seiki , Skyworth e di oltre 10 nuove entrate che dovrebbero aggiungersi nel corso del 2021.

River OS offre ampie possibilità per personalizzare le ricerche, scoprire nuovi contenuti e ricevere consigli basati sui gusti di ciascun utente. Questo pacchetto comprende sia i canali TV "lineari", cioè quelli trasmessi in diretta, sia i servizi on demand. L'interazione è facilitata dai controlli vocali, basati sul riconoscimento del linguaggio naturale e programmati per riconoscere la voce della persona che si trova davanti allo schermo. Per questo motivo LG Ads Solutions sostiene che non c'è bisogno di selezionare manualmente diversi profili: basta la voce per identificare l'utente e fornire informazioni cucite su misura.

L'intelligenza artificiale, nel caso specifico il machine learning (qui spieghiamo in dettaglio di cosa si tratta), viene impiegata per formare un archivio contenente tutti i contenuti ritenuti potenzialmente interessanti in base alle scelte compiute dagli utenti. I consigli e le liste con i programmi da vedere vengono confezionati all'interno di un'interfaccia che raggruppa tutte le sorgenti collegate tramite HDMI, i servizi disponibili via app, i canali TV eccetera all'interno di una home page personalizzata. Quando si seleziona il contenuto desiderato è River OS ad occuparsi di selezionare automaticamente l'apposito servizio o ingresso.