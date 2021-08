TV TCL C72+ e C82 con Mini LED: arriva la calibrazione automatica con Calman

Il comunicato non lo cita ma riteniamo praticamente certa la presenza del Direct Display Control , il controllo diretto dei TV (generalmente con connessione Wi-Fi) tramite i menu a tendina integrati in Calman, un metodo apprezzato da tutti i tecnici e dagli utenti più esperti poiché più rapido rispetto al telecomando.

Sui TV TCL serie C72+ (C728) e C82 (C825) con Mini LED (qui il nostro approfondimento) sono in arrivo tutte le funzioni garantite dalla sinergia con il software Calman di Portrait Displays . L'annuncio non giunge a sorpresa: questa novità ci era già stata preannunciata lo scorso aprile da Marek Maciejewski , Director of Product Development per TCL Europe, nel corso di un' intervista (la potete leggere qui) che aveva toccato diversi punti sulle tecnologie implementate o in sviluppo.

I benefici apportati, secondo Portrait Displays, consistono nell'eliminazione di difetti come la "posterizzazione" (le componenti cromatiche vengono riprodotte con meno precisione e con una resa simile ad una profondità del colore inferiore) e il "banding" (strisce di colore che evidenziano passaggi troppo netti tra una tinta e l'altra). Per la 3D LUT si può operare su un massimo di 17 x 17 x 17 punti.

Attualmente sul sito di Portrait Displays non è ancora disponibile il software in versione Home per i TV TCL ma ci aspettiamo che compaia a breve con lo stesso prezzo applicato per gli altri marchi (LG, Panasonic, Samsung e Sony), cioè 145 dollari. Ovviamente sarà possibile eseguire la calibrazione anche con le versioni professionali del software, quelle che utilizziamo abitualmente per tutte le nostre recensioni.

Eric Brumm, President & CEO di Portrait Displays, ha dichiarato:

Portrait Displays è lieta di lavorare insieme a TCL per portare le potenzialità di Calman nei salotti e negli studi di tutto il mondo. L'integrazione di Calman Ready nei nuovi QLED C72+ e nei Mini LED C82 rende la calibrazione semplice, coerente e automatizzata.

Marek Maciejewski ha aggiunto: