Una ricerca di Philips svela come gli italiani usano i TV

Philips TV & Sound (che ha presentato a gennaio la gamma OLED e Mini LED 2021) ha realizzato una ricerca online sulle tendenze e il comportamento dei consumatori in relazione all'uso dei TV. L'indagine, creata in collaborazione con PanelWizard, ha coinvolto un campione con età compresa tra 18 e 75 anni nei Paesi Bassi, Germania, Francia, Spagna, Italia e Polonia.

Dopo oltre 80 anni dal lancio del primo televisore Philips, emerge che il primato per il maggior numero di TV in casa è detenuto dagli italiani: si parla per la precisione di 2,5 apparecchi in media per famiglia. Segue la Spagna con 2,2 TV per famiglia, l'Olanda con 1,9, Germania e Polonia con 1,8. Gli europei intervistati passano in media circa 3,5 ore al giorno davanti allo schermo; i più assidui fruitori sono gli spagnoli con 219 in media al giorno, seguono i tedeschi con 209 minuti, gli italiani con 208, i francesi con 206 minuti al giorno e gli olandesi con 186 minuti.

Il TV è ancora la prima fonte di accesso alle informazioni: il 79,8% del campione usa questo strumento per sapere cosa accade nel mondo mentre per il 78,6% è anche un mezzo per l'intrattenimento. Il 20,3% lo usa per accedere a siti di informazione e blog mentre il 12,9% lo sfrutta anche per i social. La tendenza è più elevata in adulti e anziani: si passa dal 35% della fascia compresa tra i 18 e i 29 anni (qui i social sono lo strumento principale) al 65% tra i 60 e i 75 anni.

Il 48,3% degli italiani intervistati segue principalmente le tradizionali trasmissioni televisive. Lo streaming ha una quota più bassa ma molto rilevante: il 29,9% del campione usa servizi come Netflix e Amazon Prime Video. Tra i 18 e i 29 anni la percentuale cresce ancora e si somma ad altri scenari d'uso, come la musica (5,7%) e i videogiochi (4,1%). La ricerca evidenzia anche una differenza di genere: le donne passano più tempo sui contenuti in streaming e ad ascoltare la musica mentre gli uomini guardano principalmente video online, giocano ai videogiochi o guardano DVD.