Philips ha ricevuto quattro Red Dot Award per il design dei suoi prodotti audio e video. Questi riconoscimenti vengono assegnati ogni anno (da oltre 60 anni) a chi meglio si distingue sotto il profilo del design in termini di funzionalità, qualità, ergonomia, innovazione, durabilità e compatibilità ecologica. Per l'edizione 2021 sono stati presentati oltre 5.500 prodotti da aziende di tutto il mondo. I premi vengono assegnati in base a nove attributi da una giuria indipendente composta da 50 professionisti internazionali.

Tutti i premi ricevuti da Philips sono il frutto del lavoro compiuto dal team di European Design di TP Vision (che realizza e commercializza i prodotti a marchio Philips). Rod White, Chief Design Officer di TP Vision, ha dichiarato: