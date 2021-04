Samsung vicina a un accordo storico con LG per la fornitura di pannelli OLED

Nonostante l'annuncio della chiusura definitiva della divisione mobile, lo stato di salute di LG Electronics è decisamente ottimo come confermato anche dai risultati preliminari che hanno preannunciato un trimestre da record con ricavi e utile operativo in netto aumento sia rispetto al trimestre precedente che anno su anno.

Ma per LG Electronics si prospettano anche altre interessanti novità. Secondo quanto riportato da MoneyToday, testata finanziaria sudcoreanana, sarebbe ormai imminente uno storico accordo con la rivale Samsung relativo alla fornitura di pannelli OLED per TV. Di un accordo simile si era già parlato diverse volte negli scorsi anni ma l'ipotesi non si è mai concretizzata.

In questo caso tutto sembrerebbe essere stato definito. LG dovrebbe fornire a Samsung circa un milione di pannelli nel corso della seconda metà di quest'anno e 4 milioni nel corso del prossimo. Si tratta di un quantitativo decisamente importante se si considera che la capacità produttiva di LG è di 8/10 milioni di unità all'anno.