TIM, da marzo alcune offerte di linea fissa costeranno 2 euro in più al mese

TIM purtroppo non ha comunicato quali sono i piani di linea fissa che da marzo costeranno 2 euro in più al mese , ma ha comunicato che i clienti interessati sono stati informati con un messaggio contenuto nella fattura recapitata a gennaio 2024, nella quale è illustrato ogni dettaglio sulla modifica contrattuale. TIM ha precisato che le eventuali promozioni in corso non subiranno alcuna variazione a causa della rimodulazione .

COME RECEDERE SENZA COSTI O PENALI

Come previsto dall'articolo 98-septies decies, comma 5, del Codice delle Comunicazione Elettroniche il cliente può recedere dal contratto, cessando quindi la linea o passando il numero ad altro operatore, senza penali o costi di disattivazione comunicando l'intenzione scegliendo tra una delle seguenti modalità entro il 31 marzo 2024:

facendo richiesta di recesso dall'area clienti MyTIM

scrivendo all'indirizzo TIM – Servizio Clienti - Casella Postale 111 - 00054 Fiumicino (Roma) o tramite PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it è necessario allegare una fotocopia del documento d'identità del titolare del contratto e specificare nell’oggetto della comunicazione: “Modifica delle condizioni contrattuali” il cliente deve inviare comunicazione scritta anche se intende passare ad altro operatore senza penali né costi di disattivazione, specificando nella stessa che il passaggio ad altro operatore viene effettuato per “Modifica delle condizioni contrattuali”

recandosi in un negozio TIM

chiamando il Servizio Clienti 187.

Se sulla linea sono in corso pagamenti rateali per l’acquisto di apparati o servizi (come telefoni, modem, TV o contributi per l'attivazione del servizio), il cliente può scegliere se continuare a pagare le rate residue fino alla scadenza contrattuale prevista o saldare l’importo residuo in unica soluzione, specificando nella comunicazione di recesso quest'ultima richiesta o anche in un secondo momento tramite il 187.

Ai clienti che hanno attivato l’offerta TIM Connect Premium dopo il 28 febbraio 2019 e di rateizzare in più di 24 mesi i corrispettivi previsti per i servizi (vedi TIM Expert) acquistati insieme al piano per la connettività, non saranno addebitate le eventuali rate residue alla data di esercizio del recesso dal contratto. Se il cliente ha dispositivi forniti a noleggio o in comodato d’uso, dovrà restituirli a TIM secondo quanto previsto dalle condizioni economiche e contrattuali sottoscritte al momento dell’adesione all’offerta. Nel caso in cui invece l'offerta avesse un vincolo di permanenza, non verranno addebitati gli importi previsti dal contratto per la cessazione anticipata.