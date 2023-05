TIM rimodula a giugno: fino a 2,69 in più su mobile, ma si può rifiutare

TIM giustifica la rimodulazione con le "esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato". L'azienda, oltre agli SMS, per informare in modo completo e trasparente gli interessati mette a disposizione :

Da fine giugno TIM aumenterà il mensile di alcune offerte ricaricabili di linea mobile non più in commercializzazione: incrementi variabili tra 99 centesimi e 2,69 euro IVA inclusa, a seconda del piano attivo. I rincari scatteranno per tutti gli interessati dal primo addebito successivo al 26 giugno , ma niente paura, non ci saranno sorprese:

IN COSA CONSISTE LA RIMODULAZIONE TIM

Come anticipato sopra, la rimodulazione che TIM applicherà ad alcune linee mobili da fine giugno prevede un incremento del mensile di importo variabile tra 99 centesimi di euro e 2,69 euro IVA inclusa, sul quale però non possiamo essere più specifici perché l'esatto importo dipende dal piano attivo.

COME RIFIUTARLA E COME RECEDERE SENZA COSTI

Rifiuto dell'aumento

Come anticipato in apertura, oltre all'opportunità prevista dalla legge di recedere dal contratto senza costi o penali per le modifiche unilaterali (sotto), TIM dà ai clienti la possibilità di chiedere di mantenere invariati il costo e i contenuti della propria offerta: basta inviare entro il 26 giugno un SMS gratuito al 40916 con il testo "NOVAR ON".

TIM precisa che per rifiutare la variazione contrattuale occorre creare un nuovo messaggio SMS da inviare al numero 40916, non essendo possibile rispondere direttamente al messaggio SMS informativo sulla rimodulazione ricevuto; comunque nel momento in cui avrete svolto correttamente la procedura per rifiutare la rimodulazione dovreste ricevere un SMS di conferma: TIM non lo specifica a chiare lettere, ma di norma è così.

Recesso dal contratto

Come previsto dall'articolo 98-septies decies, comma 5, del Codice delle Comunicazione Elettroniche il cliente può recedere dal contratto, cessando quindi la linea o passando il numero ad altro operatore, senza penali o costi di disattivazione comunicando l'intenzione scegliendo tra una delle seguenti modalità entro il 30 luglio 2023:

compilando direttamente online il Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea (qui)

scaricando, stampando e compilando a mano il modulo indicato sopra per inviarlo all’indirizzo indicato nello stesso o tramite PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it allegando copia della documentazione richiesta il modulo aiuta il cliente a gestire la richiesta di recesso, ma si può sempre inviare in alternativa una comunicazione scritta in forma libera che dovrà tuttavia contenere gli stessi dati, essendo necessari all'espletamento della richiesta

recandosi in un negozio TIM

chiamando il 119.

Se alla linea mobile è associato un contratto per l'acquisto a rate di un prodotto (smartphone, tablet, eccetera) o un'offerta con vincolo di permanenza in TIM, prima di effettuare la richiesta di disattivazione dell’offerta o di cessazione della linea o di passaggio ad altro operatore, il cliente dovrà compilare online il Modulo di richiesta di esercizio diritto di recesso (qui) oppure contattare il Servizio Clienti 119 affinché non gli siano addebitati eventuali penali e costi di disattivazione previsti in caso di cessazione anticipata dell’offerta.

Attraverso lo stesso modulo è possibile decidere se mantenere la rateizzazione dei prodotti acquistati oppure pagare il residuo in unica soluzione, opportunità, questa, che si può scegliere anche in un momento successivo. Nel caso in cui invece ci sia di mezzo un finanziamento vero e proprio, il piano di rimborso non subirà variazioni.