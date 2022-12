TIM, Vodafone e Fastweb, un flop il ricorso al Tar per pubblicità ingannevole

In altre parole, l'AGCM contestò l'utilizzo del termine generico "fibra" che serviva ad adombrare i dettagli sul collegamento alla rete. Inoltre nel pacchetto veniva offerta gratuitamente per un periodo di tempo limitato l'opzione tariffaria che dava diritto ad accedere a internet alla velocità pubblicizzata. Al termine del periodo promozionale, l'opzione andava pagata o disattivata.

Respinti dunque i ricorsi delle tre telco, che adesso sono costrette a saldare il conto con il passato. Il Garante della concorrenza e del mercato ravvisò che i messaggi promozionali su web, TV e affissioni enfatizzavano il raggiungimento delle massime prestazion i in termini di velocità e affidabilità della connessione, senza informare adeguatamente i consumatori sulle effettive caratteristiche della connessioni e dunque sulle limitazioni conseguenti, nonché le reali potenzialità del servizio in fibra offerto e i limiti geografici.

Nella primavera del 2018 l'AGCM sanzionò TIM, Vodafone e Fastweb per importi compresi tra i 4,4 e i 4,8 milioni di euro (ciascuna). I tre presentarono appello al Tar del Lazio, sostenendo di non aver messo in atto alcuna pratica promozionale illecita sulle connessioni in fibra. Quattro anni più tardi dall'inizio della vicenda il Tar risponde confermando a tutti le sanzioni rimediate dall'AGCM.

Il Tar spiega nelle sentenze che l'AGCM era intervenuto correttamente "per reprimere una comunicazione commerciale che nella primissima fase (c.d. aggancio) si esternava in messaggi poco chiari e fuorvianti. [...] Né potrebbe scriminare la circostanza che, in un secondo momento, il consumatore potesse ottenere le necessarie informazioni per una scelta consapevole, atteso che si farebbe in tal modo gravare sull'utente un onere non dovuto". Da qui la conferma delle sanzioni.