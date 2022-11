Rete Unica in standby, CDP promette piena disponibilità a discutere

CDP Equity, Macquarie Asset Management e Open Fiber alla luce di quanto comunicato dal Governo in data 29 novembre [...] ritengono opportuno soprassedere alle scadenze previste dal Memorandum of Understanding relativo al progetto di integrazione tra le reti di TIM e Open Fiber sottoscritto in data 29 maggio 2022 anche con Tim e KKR.

Per la Rete Unica ci sarà da aspettare. Già lo avevamo capito un paio di giorni fa , quando il Governo italiano ha di fatto bloccato il progetto che si sarebbe dovuto formalizzare oggi in un' offerta da parte della CDP . Ieri l'Esecutivo ha pubblicato una nota in cui rimanda ogni decisione ad un tavolo di lavoro da convocare entro la fine di dicembre, invito a cui risponde positivamente la stessa Cassa Deposito Prestiti manifestando "sin d'ora piena disponibilità" a parteciparvi.

LETTERA D'INTENTI SENZA VALORE

La nota fa riferimento all'accordo siglato la scorsa primavera tra tutte le parti coinvolte, una lettera d'intenti non vincolante per avviare un confronto tra le parti che avrebbe portato alla costituzione di un operatore unico di reti di telecomunicazioni sotto il controllo di CDP. La deadline per la presentazione dell'offerta era stata inizialmente fissata al 31 ottobre, poi prorogata da TIM ad oggi, 30 novembre.

IL DIVERSO PUNTO DI VISTA DEL GOVERNO

Pur apprezzando l'idea di costituire una rete unica per le telecomunicazioni in Italia, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha più volte esternato il suo punto di vista che mal si concilia con quello di TM e CDP. L'intenzione sarebbe piuttosto quella di creare una rete unica di proprietà pubblica e non verticalmente integrata: "il punto è scorporare la proprietà della rete, che secondo me non può essere privata come non lo è da nessuna parte per un fatto di sicurezza nazionale e tutela dell'interesse nazionale", aveva detto ad agosto prima di assumere la carica di premier.