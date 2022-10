Rimodulazioni TIM, recesso fino a fine novembre: come fare ed essere rimborsati

Per recedere dalle modifiche unilaterali dei contratti TIM ci sono altri due mesi di tempo. Lo ha deciso l'operatore italiano, fresco di riconoscimenti di Opensignal per la rete mobile: il tempo utile per rifiutare la rimodulazione comunicata a luglio e operativa dal 1 settembre "stracciando" il contratto senza costi o penali è stato esteso fino al 30 novembre prossimo, fino a quando TIM riconoscerà al cliente (quasi ex) anche il rimborso dell'eventuale aumento già subito.

La modifica alle condizioni contrattuali oggetto della proroga prevede l'incremento del mensile di 1 o 2 euro, a seconda del piano, non senza un ritorno per il cliente ma con l'aumento dei GB di traffico dati, da un minimo di 30 giga in più al massimo possibile, cioè giga illimitati, sempre a seconda del piano telefonico attivo. Il balzello, sia in termini economici che di traffico dati, è attivo dal 1 settembre, a meno che il cliente non avesse inviato entro il 31 luglio l'SMS al 40916 per rifiutare le nuove condizioni e mantenere inalterato costo e contenuti del piano.