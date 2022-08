La rete unica per Giorgia Meloni: smembriamo Telecom e ri-nazionalizziamo

La rete unica piace alla candidata premier di destra Giorgia Meloni, ma in una versione che potrebbe complicare ulteriormente lo scenario. La nuova strategia è degna di interesse perché è espressione di una visione protezionista e nazionalista, che sembrerebbe essere traversale nel paese - almeno stando ai sondaggi.

"Io penso che il Golden Power vada esteso", ha commentato recentemente il segretario di Fratelli d'Italia su Radio 24. "Ricordo che fu attivato all'inizio pandemia dall'allora governo Conte su proposta di Fratelli d'Italia e questo ci ha permesso di salvare moltissime aziende italiane, che altrimenti sarebbero state acquisite. Sono per l'estensione del golden power, per la difesa delle produzioni strategiche, dei marchi e delle infrastrutture come fanno tutte le nazioni al mondo".

In sintesi è per la difesa delle "infrastrutture strategiche, sia per un fatto di interesse che di sicurezza nazionale. Come lo fanno gli altri, penso che in alcuni casi lo debba fare anche l'Italia". Ed ecco quindi il senso della creazione di una rete unica di proprietà dello Stato, ma con una rotta di avvicinamento completamente diversa da quella messa a terra da TIM e Cassa Depositi e Prestiti.

"La posizione di Fratelli d'Italia è di una rete unica, come accade in tutte le grandi democrazie occidentali, che sia di proprietà pubblica, non verticalmente integrata: il punto è scorporare la proprietà della rete, che secondo me non può essere privata come non lo è da nessuna parte per un fatto di sicurezza nazionale e tutela dell'interesse nazionale, dalla vendita del servizio che si deve fare in regime di libera concorrenza tra tutti gli operatori", ha proseguito Meloni.