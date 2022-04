Ora questa geniale intuizione ha trovato per la prima volta un ambito di applicazione anche nel nostro Paese. Il merito va a TIM, che ha messo la propria rete di cavi in fibra ottica sottomarini a disposizione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal GeoForschungsZentrum di Potsdam per monitorare gli eventi sismici legati al vulcanismo attivo .

La fibra ottica sottomarina può convertirsi in uno strumento di rilevamento dei terremoti in tempo reale , al pari di veri e propri sismografi. A dimostrarlo era stata, in passato, una ricerca della Rice University e della University of California , che proponeva una soluzione efficace e a basso costo per sfruttare le dorsali sottomarine con un nuovo obiettivo "scientifico".

IL METODO DAS

La tecnica utilizzata, chiamata DAS (Distributed Acousting Sensing), trasforma i cavi in una fitta serie di sensori in movimento e invia impulsi laser attraverso la fibra, misurando la quantità di luce che torna indietro: quando si verifica una scossa sismica in prossimità dei cavi in fibra ottica, le fibre si muovono e restituiscono la luce in maniera differente. I ricercatori sono così in grado di intercettare e analizzare i movimenti di ogni fibra; il cavo sottomarino su cui corre la connessione internet diventa quindi un sismografo in grado di registrare, in caso di terremoto, una grande mole di dati sui movimenti della terra. Un metodo a dir poco rivoluzionario, dal momento in cui i moti sismici sottomarini sono sempre stati fenomeni difficili da monitorare a causa della complessità dell'installazione e manutenzione degli stessi sismografi.

Nel caso dell'esperimento che ha coinvolto la rete TIM sono stati raccolti circa 20 Terabyte di dati, ora sotto analisi degli scienziati per risalire alla causa del risveglio dell'attività vulcanica dell'isola delle Eolie. Come spiegato da TIM in una nota, la tecnologia impiegata ha "mostrato un'ottima accuratezza e sensitività dei segnali sismici".