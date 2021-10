TIM espande la sua Open RAN: reti più flessibili grazie all'intercompatibilità

TIM continua il proprio programma di distribuzione della tecnologia Open RAN per le reti mobile: è l'unico operatore in Italia, e uno dei pochissimi in tutta l'Europa. Le apparecchiature che la rendono possibile sono state installate e attivate nel comune di Saluzzo, in provincia di Cuneo, dopo i primi test sul campo avvenuti a Faenza e Matera (e in laboratorio, ancora prima, a Torino).

La sigla Open RAN significa Open Radio Access Network. È uno standard che è stato definito molto recentemente, il cui principale focus è facilmente intuibile leggendo la prima parola: rendere gli hardware e i software delle RAN (quegli apparecchi intermedi che fanno da tramite tra la rete di trasporto o core network e i dispositivi finali degli utenti, come i cellulari) più aperti in modo che i componenti dei vari produttori siano in grado di dialogare l'uno con l'altro.

Al momento le RAN sono molto "verticali" in questo senso, limitando quindi le scelte degli operatori di rete, che sono costretti a usare un solo fornitore per l'intera rete. Questo non significa che un operatore può usare solo un fornitore per l'intera rete, ma che ogni RAN collegata alla rete di trasporto deve essere sostanzialmente monomarca. Lo standard delle Open RAN rimuoverà questo limite, garantendo quindi maggior flessibilità nella pianificazione, distribuzione e manutenzione della rete, riducendo eventuali colli di bottiglia derivati da problemi di produzione e incrementando la concorrenza. Come dice TIM stessa:

A beneficio di cittadini e imprese, la tecnologia Open RAN consente infatti di rendere maggiormente flessibile la rete mobile anche in ottica 5G per fornire servizi digitali sempre più evoluti.

La Open RAN di TIM è resa possibile grazie alla partnership con diverse aziende: