Tim e Raiplay: otto storie per raccontare il Risorgimento Digitale degli italiani

A partire da oggi sarà possibile raccontare le proprie esperienze digitali e candidarsi a protagonisti di una delle otto puntate della nuova serie ‘Tutto è possibile – Storie di Risorgimento Digitale’ che andrà in onda su RaiPlay il prossimo ottobre. Un viaggio speciale in otto storie alla scoperta del Paese che ha cambiato abitudini e stile di vita grazie a Internet e alle nuove opportunità offerte dall’innovazione in un periodo in cui la digitalizzazione è stata fortemente accelerata dalla pandemia.

Questo progetto, realizzato in collaborazione tra ‘Operazione Risorgimento Digitale’ - partnership promossa da TIM tra imprese, istituzioni e terzo settore per la diffusione della cultura digitale - e RaiPlay è stato presentata oggi in diretta streaming da Salvatore Rossi, Presidente di TIM, Elena Capparelli, Direttore RaiPlay e Digital, Andrea Laudadio, Responsabile TIM Academy & Development e Riccardo Luna.