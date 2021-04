TIM colma il digital divide in Friuli Venezia Giulia con la banda ultralarga FTTx

Dopo la Puglia, TIM ha colmato il digital divide in Friuli Venezia Giulia. A darne notizia è l'azienda stessa, spiegando che è stato completato il piano di copertura in banda ultralarga attraverso la rete FTTx - cioè con tecnologie FTTC fino a 200 Mbps e FTTH fino a 1 Gigabit/s - raggiungendo oltre il 99% delle abitazioni che usano la rete fissa gestita da TIM, a cui si aggiungono le connessioni ultrabroadband FWA e satellitari.

Per arrivare a questo risultato, a livello regionale sono stati realizzati interventi infrastrutturali in oltre 200 comuni, per costruire nuove reti o ampliare quelle esistenti. In generale, nell'ultimo anno TIM afferma di aver accelerato il piano di copertura in fibra in più di 3.800 comuni italiani, soprattutto nelle aree bianche del Paese, rendendo disponibile la rete al 92% delle abitazioni italiane che usano la rete fissa.

A latere, il gruppo TIM ha creato anche FiberCop, società infrastrutturale dedicata alla realizzazione della rete secondaria in fibra ottica che punta a coprire il 76% delle aree nere o grigie del Paese entro il 2025 con tecnologia Fiber To The Home (FTTH); in Friuli Venezia Giulia la fibra fino a 1 Gigabit/s raggiungerà 24 comuni.

A proposito di reti: sapevate che anche TIM, come Vodafone, si prepara a dire addio al 3G? La dismissione delle reti 2G di TIM invece è fissata molto più in là. Il Gruppo Telecom Italia ha chiuso il 2020 con un numero complessivo di 30,2 milioni di linee mobili e ha recentemente inaugurato con Open Fiber l'era dei 10 Gbps simmetrici.