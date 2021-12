Starlink e Tesla Model X in un test ad alta velocità

Capita sempre più spesso di imbattersi in test di velocità della rete Starlink piuttosto bizzarri, che cercano di capire come si comporta la soluzione di connettività satellitare in diverse situazioni. Abbiamo visto in tempi recenti che funziona molto bene a 4.000 metri di altezza e qualcuno si è chiesto come potrebbero essere le prestazioni in movimento. La risposta è arrivata grazie a un utente australiano che ha deciso di eseguire un test piuttosto particolare.

Harold, questo è il suo nome, ha deciso di montare un'antenna Starlink sulla sua Tesla Model X. Ha quindi realizzato un supporto personalizzato in metallo sul quale ha montato la parabola e poi è partito alla volta della prima autostrada per sfrecciare a 100 km/h e testare le prestazioni della rete. Non contento ha condiviso il tutto sul suo profilo Twitter e il risultato ottenuto è senza dubbio interessante, giudicate voi stessi.