L'antico delta fluviale svelerà se c'è stata vita su Marte. Persy e Ingenuity si muovono

Ora si prepara ad abbandonare l'area attuale per un breve ritorno alle origini prima di avventurarsi assieme al rover Perseverance verso la più importante meta, ossia gli antichi resti del delta fluviale del cratere Jezero situati a nord-ovest rispetto l'attuale posizione. Facciamo un po' il punto della situazione in vista del prossimo volo e cerchiamo di capire come la NASA intende muoversi all'interno di questo antico cratere, sede un tempo di un enorme lago alimentato da un fiume.

INGENUITY VOLERA' PER LA QUINDICESIMA VOLTA

Per portare a termine la lunga tratta il team di Ingenuity sta pianificando una serie di voli, da 4 a 7, necessari per raggiungere nuovamente il Wright Brothers Field. Ma non sarà un viaggio senza novità, poiché la NASA sta valutando la preparazione di un aggiornamento del software di volo dell'elicottero, che potenzialmente consentirà nuove capacità di navigazione e preparerà meglio Ingenuity per le sfide future. La NASA non è scesa nei dettagli dell'update, dunque ne riparleremo a tempo debito appena ne sapremo di più.

Guardando l'immagine superiore la “X” azzurra in alto a sinistra indica la posizione dell'elicottero al decollo; il punto azzurro in basso a destra indica il sito di atterraggio previsto. Le linee verdi indicano le linee di vista previste che verranno catturate da 10 foto a colori pianificate durante il volo. La "X" rossa in alto al centro dell'immagine indica la posizione attuale del rover Perseverance della NASA. Il terreno di sfondo dell'immagine è stato generato utilizzando i dati raccolti dalla telecamera HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter della NASA.

Ma si tratterà di un'operazione delicata poiché questo sarà il secondo volo con i rotori a 2700 RPM, ma il primo in cui l'elicottero si sposterà per centinaia di metri offrendo un vero e proprio banco di prova per i voli a bassa densità atmosferica dei mesi a venire. La diminuzione della pressione atmosferica è un effetto collaterale del cambio stagionale che mal si accompagna al volo su Marte, poiché si traduce in una densità minore dell'aria.

Ma l'agenzia spaziale non può lamentarsi di quanto ottenuto finora e i numeri di Ingenuity sono impressionanti se pensiamo che è il primo mezzo volante progettato sulla Terra per volare su un altro pianeta, Marte in questo caso. Durante i primi 14 voli ha percorso circa 2.883 metri restando in volo per ben 1.492 secondi (24 minuti 52 secondi). Guardando ai dati trasmessi, Ingenuity è stato in grado di inviare sulla Terra 83 foto ad alta risoluzione realizzate con la cam principale a 13 MP e 1.772 immagini provenienti dalla navcam inferiore. Il suo software di volo è stato aggiornato già due volte durante le precedenti tratte e, come anticipato poco sopra, si prepara ad un nuovo aggiornamento.

E dunque continuerà il supporto al rover Perseverance da parte di Ingenuity, che si muoverà nuovamente nella medesima direzione anche in questa seconda fase arricchendo i dati di terra con quelli registrati tramite i voli di ricognizione. Quella che doveva essere una tecnologia sperimentale si è dimostrata molto più promettente del previsto e l'esperienza accumulata consentirà lo sviluppo di mezzi marziani a rotore sempre più performanti.