SpaceX Mechazilla quasi completa, Starship verso il primo volo orbitale

E' dai tempi dello storico e primo atterraggio in piedi di Starship SN15 che non vediamo un prototipo dell'immensa navicella in sviluppo da parte di SpaceX sfidare i cieli, e molto probabilmente dovremo attendere ancora un po', ma a Starbase si lavora alacremente e durante gli ultimi giorni sono stati notati diversi movimenti degni di nota che riguardano non solo l'astronave riutilizzabile ma anche l'immensa torre di lancio ormai battezzata con il nome di Mechazilla. E se la bozza di valutazione ambientale sul futuro lancio orbitale di Starship è ancora oggetto di analisi da parte della FAA e lo sarà almeno fino al 1° novembre 2021, SpaceX ha continuato a operare e proprio di recente ha eseguito con successo alcuni test pre-lancio per la sua navicella ammiraglia, come vedremo a breve. Visto che è stata sin da subito l'oggetto principale delle nostre attenzioni cominciamo parlando proprio di Starship e delle novità in corso.

STARSHIP, 6 MOTORI RAPTOR PER LA PRIMA VOLTA IN TEST

Lo scorso 18 ottobre è stato portato a termine il test dei pre-bruciatori e a distanza di pochi giorni SpaceX ha dato vita per la prima volta al test d'accensione statica delle due unità Raptor montate temporaneamente sulla navicella, di cui una era la versione Vacuum pensata per lavorare nel vuoto. Ma si trattava solamente di una fase temporanea di sviluppo, alla quale sta seguendo proprio in queste ore l'installazione di altre 4 unità sul medesimo prototipo SN20, quello che sarà utilizzato per il primo test orbitale. Un evento simile era già avvenuto ad agosto ma si trattava di un semplice test di assemblaggio al quale non era seguito nessun test d'accensione, ma solo il primo e storico impilamento sopra il primo stadio Super Heavy. Ora i tempi sono maturi per fare un passo in più, che potrebbe peraltro concretizzarsi già la prossima settimana.

Two RVacs heading to the launch site!



- @NASASpaceflight pic.twitter.com/OxNlG7rqLh — Nic Ansuini (@NicAnsuini) October 28, 2021

I 4 nuovi motori, di cui due RVac (Raptor Vacuum) sono attualmente in fase di installazione assieme ai due già presenti e protagonisti per primo test d'accensione statica. Resta da capire se l'area di prova sia in grado di sostenere lo stress di più unità Raptor accese contemporaneamente, poiché in caso contrario potremmo assistere a una serie di accensioni singole prima di rimuovere nuovamente le unità per le successive verifiche. SpaceX ha attualmente a disposizione una possibile finestra di test programmata dalle 17:00 di lunedì 1 novembre e l'1.00 del 2 novembre, anche se potrebbe passare un'altra settimana o più prima del prossimo tentativo di accensione statica. Ma procedono anche i lavori di costruzione dell'immensa torre di lancio Mechazilla, a seguire gli ultimi sviluppi.

MECHAZILLA, I BRACCI DI CATTURA SONO QUASI COMPLETATI

Dopo aver completato la torre in altezza a fine luglio e installato il primo braccio a fine agosto abbiamo visto i primi dettagli del complesso meccanismo di cattura cominciare a prendere forma ma non era ancora del tutto chiaro l'aspetto finale che l'immensa struttura avrebbe avuto. A distanza di qualche tempo e dopo alcune settimane trascorse a realizzare gli altri elementi principali ora possiamo farci un'idea più precisa di cosa aspettarci.

Verso la fine di settembre il braccio di cattura è stato arricchito con l'installazione di un dispositivo di presa a forma di artiglio chiamato QD (Quick Disconnect) e destinato a stabilizzare il primo stadio Super Heavy prima di essere impilato con Starship. Arriviamo ai primi giorni di ottobre, quando SpaceX ha utilizzato una struttura di supporto per agganciare anche il secondo braccio sulla struttura portante, ossia una sorta di carrello che potremmo definire come la spina dorsale del meccanismo di cattura, e destinato ad essere agganciato all'ascensore sulla torre. Queste enormi braccia d'acciaio sono state soprannominate "Chopstick", ossia Bacchette. Dopo un tentativo non portato a completamento il 19 ottobre, il giorno dopo SpaceX è riuscita a spostare la struttura dal supporto temporaneo avvicinandola alla torre con l'utilizzo delle gru. Sono stati montati 12 pattini su 3 delle 4 gambe della torre e successivamente sono cominciati i lavori di collegamento al carrello principale, quello che permetterà lo spostamento in altezza del meccanismo di cattura. Tuttavia il lavoro è lungi dall'essere completato e per installare definitivamente la struttura sulla torre, SpaceX dovrà finire di armare centinaia di metri di cavo d'acciaio che, tramite un complesso sistema di pulegge, si collegheranno al sistema che sostiene il carrello. I bracci di cattura e il carrello dovranno anche essere accoppiati con un gigantesco elemento portacavi (già allestito sulla torre) che collegherà la struttura a terra e ai sistemi di controllo.

A QUANDO IL PRIMO TEST ORBITALE?

E' davvero difficile fare previsioni su una possibile data per il primo test orbitale, e se dovessimo basarci su quanto stiamo vedendo novembre dovrebbe essere quasi del tutto fuori portata, lo stesso non si può dire per l'ultimo mese dell'anno. Potremmo sperare di vedere qualcosa a dicembre? Presto per dirlo ma la speranza è l'ultima a morire. Eppure Elon Musk si è nuovamente detto fiducioso e si è lanciato in una previsione che tendiamo a definire "ottimistica".

If all goes well, Starship will be ready for its first orbital launch attempt next month, pending regulatory approval — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2021

"Se tutto va bene" dice Elon e noi glielo auguriamo, ma resta ancora in attesa l'approvazione da parte della Federal Aviation Administration (FAA). Il primo test orbitale vedrà il prototipo SN 20 volare a un'altitudine di 200 km effettuando probabilmente un atterraggio morbido sulla piattaforma di atterraggio. Una volta completato, questo volo convaliderà Starship come veicolo orbitale e si passerà alle fasi successive di sviluppo. Per questo motivo, l'SN 20 è il primo prototipo ad essere dotato di piastrelle termoresistenti che vanno a formare lo scudo termico, per proteggere lo scafo dal calore generato durante il rientro atmosferico.