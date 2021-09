Turismo spaziale: future missioni, prezzo dei biglietti e tutto ciò che c'è da sapere

L'anno in corso ha definitivamente rilanciato questo segmento e come vedremo a breve, le missioni nello spazio "senza astronauti" saranno sempre meno rare. Ci troviamo di fronte a un cambio di paradigma che dovrebbe prima o poi riflettersi anche sui prezzi, altro tallone d'Achille che vale la pena approfondire. E' davvero arrivato il momento di guardare verso l'alto per decidere la prossima meta delle ferie? Probabilmente no, ma tutto potrebbe cambiare nell'arco di qualche anno.

E' arrivato il momento di fare il punto sui progressi raggiunti nell'ambito del turismo spaziale , un argomento in evoluzione e di grande interesse che proprio durante questo 2021 ha goduto di un boost sostanziale e mai visto negli anni precedenti. Eppure non si tratta di una novità nel senso stretto del termine, poiché di civili già andati nello spazio negli ultimi decenni ce ne sono stati diversi, tuttavia si è sempre trattato di eventi elitari e poco pubblicizzati.

TURISMO SPAZIALE, CON INSPIRATION4 SI CONCLUDE LA FASE 1

Se volessimo trovare un improbabile parallelismo con la produzioni cinematografiche del Marvel Cinematic Universe, potremmo tranquillamente dire che la missione Inspiration4 va a concludere la Fase 1, che proprio in questo 2021 ha sperimentato il suo massimo picco. Mai come durante quest'anno abbiamo visto tanti civili sfidare la Linea di Karman, superandola in un paio di casi! Ma non dobbiamo dimenticare il passato. Il turismo spaziale esiste da oltre 30 anni, seppur si parli di esperienze per pochi e avvenute in casi molto particolari. Possiamo risalire al 1990 per trovare una prima esperienza di questo genere, quando il giornalista giapponese Toyohiro Akiyama venne inviato a bordo della stazione spaziale russa MIR. Non era un astronauta, ma trattandosi di un viaggio di lavoro pagato dall'azienda TBS della quale faceva parte, non può essere definito "turismo spaziale" nel senso stretto del termine.

Per trovare un caso simile a quelli più recenti dobbiamo arrivare al 2001, quando l'imprenditore ed ex scienziato del JPL della NASA, Dennis Tito, pagò 20 milioni di dollari per poter salire a bordo della MIR. Purtroppo proprio in quel periodo la stazione russa entrò nella fase finale della sua vita, perciò la società mediatrice, Space Adventures, riorganizzò il viaggio scegliendo l'unico altro obiettivo alternativo, ossia la Stazione Spaziale Internazionale. E fu così che il primo turista spaziale restò in orbita per una settimana, evento che negli anni a venire si sarebbe ripetuto in maniera saltuaria fino al 2009 con altri sei civili. A organizzare questi viaggi è stata sempre la società Space Adventures, ancora attiva in questo senso come avremo modo di vedere successivamente.

Poi arrivò una lunga pausa e per quasi un decennio i viaggi verso la ISS con civili a bordo non furono più organizzati , eppure nonostante quanto avvenuto fino al 2009 il concetto di turismo spaziale non sarebbe decollato fino ai giorni nostri. Bisognerà attendere lo spirito visionario di miliardari del calibro di Jeff Bezos, Richard Branson ed Elon Musk, che di fatto hanno riaperto la corsa allo spazio per i passeggeri privati.

La prima apertura della Cupola sulla Crew Dragon durante la missione Inspiration4

Ma attenzione, il 2021 non è ancora terminato e ci saranno altri due viaggi nello spazio, sicuramente meno osannati e pubblicizzati, ma ugualmente degni di nota. Uno di questi sarà un viaggio di lavoro, similmente a quanto avvenuto nel 1990 con Toyohiro. Il prossimo 5 ottobre il regista Klim Shipenko e l'attrice Yulia Peresild hanno in programma un lancio verso la ISS a bordo di una navicella Soyuz, che sarà comandata dal cosmonauta Anton Shkaplerov. Si tratta di un'operazione a fini cinematografici, poiché una volta arrivati ​​al laboratorio orbitante Shipenko e Peresild gireranno le scene di un film russo intitolato The Challenge.

E poi, a concludere l'anno ci penserà il miliardario giapponese Yusaku Maezawa, che l'8 dicembre, salvo ritardi, volerà anche lui a bordo di una navicella Soyuz verso la ISS grazie ad un viaggio organizzato ancora una volta dalla società Space Adventures. Maezawa sarà affiancato dal cosmonauta russo Alexander Misurkin e dal produttore cinematografico Yozo Hirano, che documenterà il volo di Maezawa. L'esperienza durerà ben 12 giorni.