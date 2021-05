Missione Tianwen-1, anche la Cina si prepara ai suoi 7 minuti di terrore su Marte

Anche per la missione cinese Tianwen-1 si avvicina il momento della verità e proprio tra poche ore questo paese tenterà ciò che al momento solo due nazioni sono riuscite a portare a termine (Stati Uniti e Russia), ossia far atterrare un mezzo terrestre su Marte completando la procedura di EDL .

Dunque anche la Cina sta per imbarcarsi in quest'impresa con la missione Tianwen-1, e dopo qualche mese passato a orbitare attorno a Marte per mapparne la superficie, solamente l'orbiter resterà al suo posto mentre il lander con a bordo il rover Zhurong tenterà l'impresa.

A complicare il tutto è il ritardo nel segnale radio, ossia il tempo che percorre la luce per arrivare sulla Terra da Marte (attualmente quantificabile in circa 17 minuti), che consente di conoscere il risultato dell'EDL solamente a processo avvenuto.

Atterrare su Marte non è cosa semplice e tutte le agenzie spaziali del globo lo sanno molto bene. Il pianeta rosso ha un'atmosfera molto rarefatta, circa l'1 % di quella terrestre in quanto a densità, pertanto frenare un mezzo durante l'ingresso atmosferico richiede un'attenta pianificazione, e la storia insegna che non sempre è bastata.

IL ROVER CINESE ZHURONG

L'area viene considerata una delle più semplici per tentare un atterraggio, non solo per le caratteristiche geologiche ma anche perchè essendo una delle zone più basse di Marte in quanto ad altitudine offre una maggior resistenza atmosferica, aiutando così la frenata del mezzo durante l'EDL.

Le similitudini con Curiosity e Perseverance sono notevoli da un punto di vista delle strumentazioni, tuttavia Zhurong ospita un inedito magnetometro che in collaborazione con l'orbiter cinese sarà in grado di misurare il campo magnetico di Marte, aiutando a comprendere le motivazioni che hanno portato il pianeta rosso ad essere il mondo brullo e inospitale che ormai conosciamo bene. Per quanto riguarda l'alimentazione, Zhurong sarà sicuramente meno affidabile di Perseverance e Curiosity (alimentati da un generatore termoelettrico a radioisotopi) poichè si baserà sull'uso di pannelli solari al pari di Opportunity, il cui destino fu segnato da una tempesta di sabbia che ne provocò lo spegnimento definitivo .

COME AVVERRA' L'EDL

L'evento doveva avere luogo inizialmente all'01:11 del 14 maggio secondo il nostro fuso orario, tuttavia un annuncio dell'agenzia spaziale cinese (CNSA) ha dichiarato poche ore fa che la finestra potrebbe estendersi fino al 19 maggio. Si parla solamente della necessità di trovare un momento opportuno, in ogni caso le operazioni di spostamento in un'orbita più interna dovrebbero essere già cominciate nelle scorse ore.

Come sarà la procedura adottata dalla Cina? Differirà da quella ormai collaudata della NASA per alcuni dettagli, tra i quali l'approccio iniziale al pianeta. Perseverance non era dotato di un orbiter personale e il suo viaggio avvenne in completa autonomia, mentre il lander cinese con a bordo il rover inizierà la sequenza staccandosi dall'orbiter a circa 70 km di altezza dalla superficie marziana.

La protezione sarà assicurata da uno scudo termico molto simile, a forma di cono, che preserverà dalle alte temperature tutta la strumentazione. Dopo aver percorso la prima parte della discesa a velocità supersoniche, avverrà l'apertura del paracadute grazie al quale lander e rover sperimenteranno un drastico rallentamento. Infine ci sarà la parte finale di avvicinamento, durante la quale il mezzo sarà rallentato dallo stadio finale formato da diversi mini-razzi. Per evitare di atterrare in una zona non adatta, la Cina ha dotato il lander di un sofisticato sistema lidar che consentirà di evitare ostacoli e atterrare nel luogo migliore.

Naturalmente si tratterà di una scommessa ad alto rischio per la Cina, visto che le tecnologie impiegate non sono mai state utilizzate su Marte ma sono tutte derivate dal programma spaziale Shenzhou dal 2003 in poi e dalle missioni lunari affrontate negli ultimi anni.

Nel caso in cui tutto finisca per il meglio, il piano prevede di liberare il rover qualche giorno dopo. La missione principale dovrebbe durare 90 sol (giorni) marziani, che potrebbero aumentare considerato che l'orbiter continuerà a girare intorno a Marte fungendo da stazione di ritrasmissione per le comunicazioni per almeno un anno marziano.

La Cina sa molto bene che il fallimento è dietro l'angolo e il triste destino a cui sono andate incontro diverse missini russe, e anche quella europea del lander Schiapparelli, ne sono la prova. Anche nel caso in cui le cose finissero male (non vogliamo portare sfortuna...per carità), si tratterà in ogni caso di una lezione da cui imparare per le prossime missioni. Anche se questo è il primo tentativo della Cina di atterrare su Marte, ha già ampiamente dimostrato di essere una delle nazioni più promettenti quando si tratta di missioni spaziali.