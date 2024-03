OpenAI vuole fornire Sora a registi e studios di Hollywood

OpenAI, l'azienda di ricerca sull'intelligenza artificiale nota principalmente per ChatGPT, sta facendo sul serio con il suo progetto più recente. Dopo aver sbalordito il mondo con Sora, la sua piattaforma di generazione video capace di creare clip incredibilmente realistiche, arrivano notizie sulla sua possibile incursione nel mondo del cinema.

Un nuovo rapporto di Bloomberg rivela che l'azienda ha mostrato Sora ad alcuni registi e studios di Hollywood. La presentazione sarebbe avvenuta in forma privata, coinvolgendo nomi che al momento non sono stati resi noti. Chissà se vedremo l'utilizzo di questa tecnologia nei prossimi blockbuster o addirittura per film interamente realizzati con l'intelligenza artificiale. Probabilmente no, almeno non nell'immediato, ma potremmo cominciare a vedere elementi video generati dall'AI entro pochi d'anni, se gli sviluppi procedono al ritmo attuale.