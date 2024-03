Facebook si affida all'AI per battere TikTok

Meta ha fatto della competizione con TikTok una delle sue principali priorità, da quando l'app, famosa per i video verticali e il potente algoritmo di raccomandazione in grado di catturare l'attenzione degli utenti, ha iniziato a spopolare negli Stati Uniti negli ultimi anni. I test condotti su Reels con il nuovo motore di intelligenza artificiale hanno mostrato un aumento del tempo di visione dell'8-10%, ha rivelato Alison.

Il social network più popolato del mondo ha già implementato il nuovo motore di intelligenza artificiale sui Reels, la sua risposta ai video brevi di TikTok, e prevede di utilizzarlo in tutte le sezioni di Facebook che mostrano video - il Feed principale e i Gruppi - come parte di una "roadmap tecnologica" che si estenderà fino al 2026.

Meta sta migliorando il modo in cui Facebook consiglia i video su Reels, Gruppi e il Feed principale sfruttando l'intelligenza artificiale per potenziare il suo algoritmo di raccomandazione. Lo ha annunciato mercoledì Tom Alison, dirigente di Facebook, durante una conferenza a San Francisco.

Finora, Facebook utilizzava diversi motori di raccomandazione video per Reels, Gruppi e il Feed principale. Ma dopo il successo riscontrato su Reels, l'azienda ha deciso di utilizzare lo stesso motore basato sull'intelligenza artificiale su tutti questi prodotti.

"Invece di potenziare solo Reels, stiamo lavorando a un progetto per alimentare l'intero ecosistema video con questo singolo modello. Inoltre, vogliamo estenderlo anche alle raccomandazioni del Feed. Se riusciremo a fare tutto correttamente, non solo le raccomandazioni saranno più coinvolgenti e pertinenti, ma pensiamo che anche la loro reattività possa migliorare".

Questa mossa fa parte della strategia di Meta di integrare l'intelligenza artificiale in tutti i suoi prodotti, dopo l'esplosione di questa tecnologia avvenuta a fine 2022 con il lancio di ChatGPT di OpenAI. L'azienda sta investendo miliardi di dollari per acquistare centinaia di migliaia di costose GPU NVIDIA utilizzate per addestrare e alimentare i modelli di intelligenza artificiale, come dichiarato da Mark Zuckerberg all'inizio dell'anno.