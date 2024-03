Wikipedia abbassa l'affidabilità di CNET a causa degli articoli generati dall'AI

"CNET, generalmente considerata una fonte affidabile per le notizie tecnologiche, ha iniziato a sperimentare con articoli generati dall'IA, pieni di errori", ha scritto un editor di Wikipedia di nome David Gerard. "Finora l'esperimento non sta andando bene, e non dovrebbe. Non ne ho ancora trovati, ma tutti questi articoli che finiscono su Wikipedia devono essere rimossi". Concordando con Gerard, altri editori hanno avviato il processo di declassamento dell'affidabilità di CNET. Al momento, la lista delle "Fonti perenni" di Wikipedia presenta tre voci separate per CNET, suddivise in base a periodi specifici:

A novembre 2022, CNET ha iniziato a pubblicare articoli scritti da un chatbot sotto lo pseudonimo "CNET Money Staff" . A gennaio 2023, un'inchiesta ha portato alla luce la presenza di plagio ed errori grossolani al loro interno, sollevando serie questioni sulla qualità del materiale generato dall'AI e dalla testata stessa. In seguito alle rivelazioni, CNET ha interrotto l'esperimento, ma il danno alla sua reputazione era già stato fatto. Per coloro che non lo sapessero, Wikipedia mantiene una pagina dedicata alle "Fonti affidabili" e ha prontamente avviato una discussione interna sulla questione.

Wikipedia ha declassato l'affidabilità del popolare sito web di tecnologia CNET a causa di preoccupazioni riguardanti la credibilità degli articoli generati dall'intelligenza artificiale e pubblicati nel 2022. La decisione arriva dopo un'ampia discussione tra gli editori di Wikipedia, come riportato dalla testata Futurism. da La scelta riflette dubbi sulla veridicità dei contenuti pubblicati su CNET da quando il sito ha iniziato a sperimentare con l'AI per la creazione di articoli.

Prima di ottobre 2020 Wikipedia considerava CNET una fonte "generalmente affidabile", poi tra ottobre 2020 e ottobre 2022 Wikipedia ha annotato l'acquisizione della testata da parte di Red Ventures nell'ottobre 2020, sottolineando un "peggioramento degli standard editoriali" e l'assenza di un consenso sull'affidabilità del sito.

Tra novembre 2022 e oggi, Wikipedia classifica CNET come "generalmente non affidabile" a causa dell'utilizzo di uno strumento di AI "per generare rapidamente articoli pieni di inesattezze fattuali e link di affiliazione".

Oltre alle preoccupazioni su CNET, l'utilizzo dell'IA per la generazione di contenuti ha scatenato un dibattito più ampio all'interno della comunità di Wikipedia che riguarda l'affidabilità di altre fonti di proprietà di Red Ventures, come Bankrate e CreditCards.com. Anche questi siti hanno pubblicato contenuti generati dall'AI nello stesso periodo di CNET. Gli editori di Wikipedia hanno inoltre criticato Red Ventures per la mancanza di trasparenza rispetto all'utilizzo dell'AI, contribuendo ulteriormente all'erosione della fiducia nei confronti delle pubblicazioni dell'azienda.

In risposta al declassamento e alle controversie relative all'IA, CNET ha rilasciato una dichiarazione a Futurism in cui afferma di mantenere rigorosi standard editoriali.

"CNET è il più grande fornitore al mondo di notizie e consigli tecnici imparziali. Abbiamo goduto della fiducia per quasi 30 anni grazie ai nostri rigorosi standard editoriali e di revisione dei prodotti. È importante chiarire che CNET non sta utilizzando attivamente l'AI per creare nuovi contenuti. Sebbene non abbiamo piani specifici per ripartire, qualsiasi iniziativa futura seguirebbe la nostra politica pubblica sull'AI."

Tuttavia, rimane da vedere come reagirà CNET al declassamento da parte di Wikipedia e come si impegnerà per riconquistare la fiducia degli utenti e della comunità scientifica.