Un'intelligenza artificiale non può essere titolare di un brevetto. Questo è quanto stabilito dalla Corte Suprema del Regno Unito che ha respinto la richiesta avanzata da uno sviluppatore statunitense, il tecnologo Dr Stephen Thaler, che voleva fosse attribuita alla sua macchina basata su AI, chiamata DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience), l'invenzione in autonomia di un contenitore per alimenti o bevande e di un segnalatore luminoso lampeggiante.