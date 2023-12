Bill Gates: il 2024 sarà l'anno dell'intelligenza artificiale

Il leggendario cofondatore di Microsoft, Bill Gates, ha di recente pubblicato una lettera all'interno del suo spazio web chiamato GatesNotes, dove fa il punto sull'anno che volge al termine, ma soprattutto si concentra sulle opportunità che il 2024 potrebbe offrire. Appare piuttosto evidente che secondo Gates il 2024 sarà l'anno dell'AI, e che il suo impatto sarà sempre maggiore man mano che più persone la adotteranno.

Secondo il dirigente il segmento dell'intelligenza artificiale sta già avendo un impatto significativo in diversi settori, tra cui l'informatica, la medicina, l'istruzione e l'industria. Nel contempo, riconosce anche che esiste una preoccupazione diffusa sulla mancanza di regolamentazioni adeguate e sulle implicazioni in materia di privacy che circondano questa tecnologia emergente.

A questo proposito, è bene ricordare che le amministrazioni dei maggiori paesi di stanno muovendo e ci si adopera anche al raggiungimento di regole comuni. Per restare in ambito europeo, è notizia recente che l'UE ha raggiunto l'accordo per una legge sull'intelligenza artificiale (AI Act), diventando il primo continente al mondo a stabilire regole chiare per lo sviluppo del settore.

Per capire il livello di importanza, Gates paragona l'avvento dell'AI a quella dell'era internet, sottolineando che entrambe le tecnologie hanno registrato una crescita esponenziale in un breve periodo di tempo. Tuttavia, ritiene anche che siamo ancora nelle prime fasi della transizione che porteranno a un mondo guidato dall'AI, pertanto è importante sfruttare questa tecnologia per risolvere i problemi più urgenti del mondo. Lui stesso si dice spaesato e legato alle vecchie abitudini, come in questo passaggio che vi riportiamo tradotto.