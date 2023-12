AI come l'uomo: acquisisce abilità motorie per giocare (e imbrogliare)

Avete mai visto un robot intento a non far cadere nei buchi la sfera di metallo nel gioco del labirinto? Molto probabilmente la vostra risposta è no, a meno che non abbiate già apprezzato le capacità di CyberRunner, creatura realizzata dai ricercatori del Politecnico Federale di Zurigo (ETH). A muoverla, ovviamente, è l'intelligenza artificiale.

Già in passato abbiamo visto di cosa sia capace l'AI nel gioco, dagli scacchi a Go - per cui ci sono voluti ben sette anni perché un essere umano la battesse. Ma che avesse anche abilità motorie e capacità di ragionamento spaziale per giocare - ovvero far arrivare la pallina al traguardo senza farla cadere nelle trappole - questo forse non si era mai visto.