Elon Musk svela Grok: l'AI di ultima generazione a sua immagine e somiglianza

Dopo aver annunciato sul finire della scorsa settimana che il progetto di intelligenza artificiale di xAI sarebbe stato disponibile per alcuni utenti selezionati, Elon Musk ha rivelato gli ultimi dettagli domenica mattina. Questo LLM di nuova generazione si chiama Grok ed è stato creato per competere con altri leader nel settore, come il GPT di OpenAI, Bard di Google e altri simili. Al contrario degli altri, Grok vanterà una spiccata ironia e "un'anima ribelle", ricalcando guarda caso la personalità di Elon Musk.

Rispetto ai competitor viene descritto come un chatbot meno austero e dovrebbe essere in grado di rispondere anche a domande piccanti o considerate fuori luogo, che altri sistemi di intelligenza artificiale evitano, come riporta xAI all'interno di un comunicato. Nel sito web di xAI, Grok viene descritta come "un'IA modellata sulla 'Guida galattica per gli autostoppisti,'" la famosa serie di libri di fantascienza satirica dell'autore britannico Douglas Adams adattata in un film nel 2005.

Come annunciato da Elon Musk su X, Grok è attualmente disponibile solo per un numero limitato di utenti negli Stati Uniti, i quali possono iscriversi alla lista di attesa per ottenere un accesso anticipato. C'è però una condizione preliminare in più, ossia che per farlo è necessario avere un account su X. Il sito web di xAI non specifica alcun costo per l'utilizzo di Grok, ma Musk ha dichiarato che Grok diventerà una funzione di X Premium+. Con che tempistiche? Per ora non è dato saperlo.