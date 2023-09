Neuralink, aperte le iscrizioni per il primo test sull'uomo dell'interfaccia neurale N1

In sviluppo dal 2017, l'interfaccia computer-cervello (BCI) N1 di Neuralink - compagnia fondata nel 2016 da Elon Musk e altri imprenditori - ha dovuto far fronte a diversi problemi prima di avere l'approvazione dell'FDA e quindi di poter passare alla sperimentazione sull'uomo. Ma il momento è giunto.



Neuralink, seppur con un paio di anni di ritardo rispetto a Synchron, ha infine aperto le iscrizioni al programma Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface (PRIME), uno studio che "mira a valutare la sicurezza del nostro impianto (N1) e del robot chirurgico (R1) e a valutare la funzionalità iniziale della nostra BCI per consentire alle persone paralizzate di controllare dispositivi esterni con il pensiero."

Non stiamo quindi parlando di caschetti o dell'uso di elettrodi esterni, ma dell'utilizzo di chirurgia robotica per applicare un set di sottilissime sonde Utah alla corteccia motoria di un soggetto. Una volta installate queste sonde, capaci di registrare gli impulsi elettrici e di trasmetterli in wireless, il soggetto dovrebbe essere in grado di inviare comandi interpretabili da un computer utilizzando esclusivamente il pensiero.



Ed è un qualcosa di esaltante per Elon Musk, che sconfinando nella fantascienza è arrivato a parlare di coscienze caricate sulla rete, ma che al contempo è potenzialmente rivoluzionario in campo medico, non a caso punto di partenza e obiettivo primario di uno studio che comporta inevitabilmente rischi e costi elevati.

Lo studio di Neuralink è rivolto a "persone affette da tetraplegia dovuta a lesioni del midollo spinale cervicale o a sclerosi laterale amiotrofica (SLA)" e ha come obiettivo quello di consentire a chi soffre di queste patologie di poter usare il pensiero per interagire con il cursore di un mouse o con una tastiera. Ma benché la selezione per lo studio PRIME sia limitata a casi specifici, le applicazioni di questo tipo di tecnologie possono estendersi a un gran numero di condizioni cliniche, a partire da menomazioni agli arti per arrivare alla cecità.