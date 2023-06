La rivista Nature vieta l'utilizzo di immagini e video generati dall'IA

La prestigiosa rivista scientifica Nature ha recentemente annunciato che non pubblicherà immagini o video creati utilizzando strumenti di intelligenza artificiale generativa. Questo divieto arriva mentre continuano a crescere le preoccupazioni riguardo l'integrità della ricerca, il consenso, la privacy e la protezione della proprietà intellettuale, in un contesto in cui gli strumenti di intelligenza artificiale generativa stanno diventando sempre più diffusi nel mondo della scienza, della fotografia, nel mondo dei social e dell'arte in generale.

Nature non ha bisogno di troppe presentazioni: fondata nel 1869, è una delle riviste scientifiche più autorevoli e citate a livello mondiale. La sua decisione di bandire l'arte generata dall'intelligenza artificiale è stata preceduta da intense discussioni e consultazioni interne, che hanno evidenziato i rischi e le sfide legati all'uso di strumenti come ChatGPT, capaci di creare opere d'arte.

Secondo Nature, la ragione dietro questa scelta risiede nella necessità di mantenere l'integrità e la trasparenza all'interno delle sue pubblicazioni. Tra gli argomenti a sostegno c'è la necessità di avere sotto controllo l'origine delle fonti di dati e immagini utilizzate, tutti aspetti fondamentali per garantire l'accuratezza e la veridicità dei contenuti. Sappiamo bene che gli strumenti di intelligenza artificiale generativa attualmente disponibili rendendo difficile la verifica e l'attribuzione corretta delle opere d'arte create e pertanto vanno contro i principi carine della ricerca scientifica. Prendiamo ad esempio le immagini generate dall'IA: queste sono spesso sintetizzate da milioni di altre immagini utilizzate come dati di addestramento, rendendo difficile l'individuazione precisa delle origini.