Pubblicazioni scientifiche scritte dall'IA? Un nuovo tool le riconosce nel 99% dei casi

Una delle sfide del futuro sarà riconoscere e distinguere i contenuti generati dall'intelligenza artificiale da quelli creati dall'uomo, e non sarà cosa semplice. Abbiamo già visto in ambito fotografico che ci sono già stati i primi incidenti, con fotografie fake che sono state in grado di vincere in contest internazionali, ma per i testi la questione potrebbe diventare ancora più complessa con il passare del tempo e con il miglioramento degli LLM.

Tuttavia qualcosa si muove e un nuovo strumento sembra essere in grado di identificare i paper scientifici scritti da ChatGPT nel 99% dei casi.

Perché è importante che nascono soluzioni di questo genere? Il plagio basato sull'IA sta diventando un fenomeno sempre più fastidioso e pericoloso, soprattutto per le pubblicazioni in ambito scientifico. Molti ricercatori stanno cercando di sviluppare una soluzione pratica contro questo tipo di problematica e un nuovo approccio sembra funzionare particolarmente bene per alcune tipologie specifiche di paper scientifici. ChatGPT è estremamente bravo a creare contenuti creativi simili a quelli degli esseri umani, anche se gli esperti lo considerano piuttosto mediocre e ridondante come scrittore. Tuttavia, quando si tratta di scrittura scientifica, i chatbot possono trasformarsi da semplici fastidi o strumenti per imbrogliare a scuola, fino a diventare vere e proprie minacce per la scienza.