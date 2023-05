Interfaccia cervello-computer trasforma pensiero in azione: paralizzato cammina

Un paziente con le gambe paralizzate è tornato a camminare grazie all'installazione di un'interfaccia wireless tra il cervello e il midollo spinale. Il pensiero si è trasformato in azione grazie alla tecnologia brain-computer interface (BCI, la stessa utilizzata da Neuralink) che ha restituito all'individuo - un quarantenne che ha fatto un incidente in bici rimanendo paralizzato - il controllo naturale sul movimento degli arti inferiori consentendogli non solo di stare in piedi, ma anche di camminare e fare le scale.

Lo studio è stato pubblicato su Nature (link in FONTE) ed è il risultato del lavoro compiuto da un team di ricercatori provenienti dal Centre de la science des données biomédicales (CHUV), Université de Lausanne (UNIL), Ecole polytechnique fédé rale de Lausanne, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ed altri istituti.