Neuralink, via libera dalla FDA: può iniziare i test sull'uomo della sua interfaccia BCI

Musk ha mantenuto la promessa. La Food and Drugs Administration (l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici), ha infatti concesso a Neuralink la possibilità di iniziare la sperimentazione sull'uomo del suo prototipo di interfaccia cervello-computer (BCI).

LA FDA HA DATO IL VIA LIBERA A NEURALINK

Nel corso dell'evento "show and tell" tenutosi a inizio dicembre dello scorso anno, Elon Musk aveva affermato che "entro sei mesi" il chip di Neuralink si sarebbe potuto iniziare ad impiantare nel cervello di un essere umano. Uno "slittamento", quindi, rispetto ai programmi iniziali che prevedevano l'avvio della sperimentazione sull'uomo entro la fine del 2022. In quell'occasione, Musk si disse certo che il via libera dalla FDA sarebbe arrivato entro il primo semestre del 2023 dal momento che era stata inviata quasi tutta la documentazione necessaria per ottenerlo. Eppure, solo un paio di mesi fa erano circolate indiscrezioni secondo cui la domanda di Neuralink era stata respinta.

Alcuni ex dipendenti di Neuralink, interrogati sulla questione, affermarono che le principali preoccupazioni della FDA riguarderebbero la batteria al litio del dispositivo e il rischio di potenziali danni causati dai piccoli fili che permettono il collegamento dell'impianto neurale. Nel primo caso, le preoccupazioni maggiori riguarderebbero in modo particolare la capacità di ricarica transdermica che in caso di malfunzionamento potrebbe mettere a rischio il tessuto circostante. Preoccupazioni ci sarebbero state anche in merito all'eventuale sostituzione del dispositivo connesso al cervello tramite minuscoli filamenti attraversati da corrente elettrica.

NEURALINK AL CENTRO DI DIVERSE INDAGINI

Il via libera alla sperimentazione da parte della FDA non potrà che dare nuova linfa a Neuralink che in questi ultimi mesi si trovava in una fase di stallo, non solo dovuta all'attesa per l'approvazione ma anche per le recenti indagini avviate dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti in merito alle modalità utilizzare dalla società nel condurre test sugli animali. Neuralink, inoltre, era stata anche messa sotto inchiesta dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d'America lo scorso febbraio con l'accusa di aver trasportato dispositivi rimossi, dopo l'uso sulle scimmie, senza aver fatto accurate sanificazioni da potenziali agenti patogeni.

Nelle scorse settimane erano anche circolate indiscrezioni secondo cui Neuralink avrebbe iniziato a cercare un partner con cui collaborare per sviluppare le sue neuroprotesi, probabilmente proprio nella speranza che fosse arrivata l'autorizzazione della FDA. Stando a quanto riportato dalla Reuters, infatti, ci sarebbero stati contatti con il Barrow Neurological Institute di Phoenix, in Arizona, uno dei maggiori centri di neurochirurgia statunitensi già noto per aver ottenuto nel lontano 1997 l'approvazione da parte della FDA per impiantare nei pazienti dei dispositivi di stimolazione cerebrale per ridurre i tremori causati dal Parkinson. A differenza di questi impianti, tuttavia, le neuroprotesi di Neuralink, sono di tipo Brain Computer Interface (BCI) e utilizzano elettrodi impiantati nel cervello per fornire una comunicazione diretta con un computer, senza limitarsi ai soli stimoli elettrici.

NEURALINK SI PREPARA AD INIZIARE

Anche se ha ottenuto questa autorizzazione ci vorrà probabilmente del tempo per iniziare i test sull'uomo. In un tweet fatto nelle scorse ore, Neuralink ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo risultato affermando che comunque ci saranno presto informazioni sull'avvio della sperimentazione umana: "Questo è il risultato di un incredibile lavoro del team di Neuralink in stretta collaborazione con la FDA e rappresenta un importante primo passo che un giorno permetterà alla nostra tecnologia di aiutare molte persone. Il reclutamento non è ancora aperto per la nostra sperimentazione clinica. Annunceremo presto ulteriori informazioni in merito!" Neuralink è stata fondata nel 2016 da un un gruppo di imprenditori, tra cui Elon Musk, con l'obiettivo principale di sviluppare un'interfaccia BCI che possa permettere all'uomo e alle macchine di dialogare in forma diretta grazie ad un collegamento neurale. Una delle applicazioni di questa tecnologia potrebbe consentire alle persone colpite da disabilità o malattie degenerative di tornare a muoversi e a comunicare.